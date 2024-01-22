В Киеве перекрыли международный канал поставки кокаина: детали и фото

Во время обысков у фигурантов изъяли наркотики на 20 миллионов гривен.

В Киеве правоохранители перекрыли международный канал поставки кокаина.

Об этом пишет полиция Киева.

По словам правоохранителей, четверо жителей столицы наладили сбыт кокаина на территории города Киева.

Изъятые наркотики

Кроме того, своим "клиентам" они предлагали каннабис собственного изготовления.

Кроме кокаина, злоумышленники продавали еще и каннабис

Во время обысков у фигурантов изъяли наркотики на 20 миллионов гривен.

Изъятые средства

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"Мы установили, что организовал наркобизнес 37-летний киевлянин. Он наладил канал поставки кокаина из-за границы. Для развития "бизнеса" он привлек еще трех местных жителей, которые занимались сбытом наркотиков. Кроме того, по месту проживания одного из фигурантов они оборудовали нарколабораторию по выращиванию растений конопля", – рассказал начальник управления борьбы за наркопреступностью ГУНП в г. Киеве Александр Дыбов.

Все члены организованной группы задержаны, а международный канал поставки наркотиков перекрыт. За совершенное им грозит от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки продавал наркотики прямо на остановке.

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