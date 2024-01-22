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В Киеве перекрыли международный канал поставки кокаина: детали и фото

В Киеве перекрыли международный канал поставки кокаина: детали и фото

Полиция Киева перекрыла международный канал поставки кокаина в столицу / Фото: Полиция Киева / Facebook

Во время обысков у фигурантов изъяли наркотики на 20 миллионов гривен.

В Киеве правоохранители перекрыли международный канал поставки кокаина.

Об этом пишет полиция Киева.

По словам правоохранителей, четверо жителей столицы наладили сбыт кокаина на территории города Киева.

Изъятые наркотики / ©
Изъятые наркотики

Кроме того, своим "клиентам" они предлагали каннабис собственного изготовления.

Кроме кокаина, злоумышленники продавали еще и каннабис / ©
Кроме кокаина, злоумышленники продавали еще и каннабис

Во время обысков у фигурантов изъяли наркотики на 20 миллионов гривен.

Изъятые средства / ©
Изъятые средства

"Мы установили, что организовал наркобизнес 37-летний киевлянин. Он наладил канал поставки кокаина из-за границы. Для развития "бизнеса" он привлек еще трех местных жителей, которые занимались сбытом наркотиков. Кроме того, по месту проживания одного из фигурантов они оборудовали нарколабораторию по выращиванию растений конопля", – рассказал начальник управления борьбы за наркопреступностью ГУНП в г. Киеве Александр Дыбов.

Все члены организованной группы задержаны, а международный канал поставки наркотиков перекрыт. За совершенное им грозит от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки продавал наркотики прямо на остановке.

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