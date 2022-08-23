В Киеве перекрыли масштабный канал сбыта оружия, взрывчатки и боеприпасов (фото)

Мужчине сообщили о подозрении и изъяли у него оружие.

В Киеве перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боевых запасов на территории столицы. Его наладил 63-летний житель Черкасской области из-за личных связей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранители провели у фигуранта оперативные закупки и зафиксировали незаконный сбыт 12 боевых гранат, трех пистолетов и патронов.

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В ходе проведения обысков по месту жительства у мужчины изъяли комплектующие к стрелковому оружию и боевые припасы.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Напомним, в Киеве растет количество больных коронавирусом. Если с 8 по 14 августа было зафиксировано 316 случаев, то с 15 по 21 – 956 случаев.

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