В Киеве перекрыли масштабный канал сбыта оружия, взрывчатки и боеприпасов (фото)

Мужчине сообщили о подозрении и изъяли у него оружие.
В Киеве перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боевых запасов на территории столицы. Его наладил 63-летний житель Черкасской области из-за личных связей.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Правоохранители провели у фигуранта оперативные закупки и зафиксировали незаконный сбыт 12 боевых гранат, трех пистолетов и патронов.
В ходе проведения обысков по месту жительства у мужчины изъяли комплектующие к стрелковому оружию и боевые припасы.
Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве растет количество больных коронавирусом. Если с 8 по 14 августа было зафиксировано 316 случаев, то с 15 по 21 – 956 случаев.
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