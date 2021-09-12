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В Киеве перекрыли движение рядом улиц: список

В Киеве перекрыли движение рядом улиц: список

Фото: pixabay

Ограничения вводятся из-за пробега "Киевская десятка".

В Киеве перекрыли движение рядом улиц.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

В связи с проведением спортивного массового мероприятия "Киевская десятка" 12 сентябрсот 8:00 до 12:00 в городе ограничат движение на улицах:

  • Саксаганского;
  • проспекте Победы (в направлении центра).

Ограничения будут действовать на части улиц, прилегающих к маршруту:

  • Эспланадной;
  • Шота Руставели;
  • Большой Васильковской;
  • Антоновича;
  • Владимирской;
  • Тарасовской;
  • Паньковской;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюры;
  • Шолуденко;
  • переулке Политехническом;
  • Академика Янгеля;
  • Гарматной;
  • выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других;

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", — говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Напомним, в эти выходные Андреевский спуск празднует День рождения. Для гостей подготовили музыкальные выступления, перформансы, квесты и другие развлечения.

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