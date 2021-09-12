В Киеве перекрыли движение рядом улиц: список

Ограничения вводятся из-за пробега "Киевская десятка".
В Киеве перекрыли движение рядом улиц.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
В связи с проведением спортивного массового мероприятия "Киевская десятка" 12 сентябрсот 8:00 до 12:00 в городе ограничат движение на улицах:
- Саксаганского;
- проспекте Победы (в направлении центра).
Ограничения будут действовать на части улиц, прилегающих к маршруту:
- Эспланадной;
- Шота Руставели;
- Большой Васильковской;
- Антоновича;
- Владимирской;
- Тарасовской;
- Паньковской;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюры;
- Шолуденко;
- переулке Политехническом;
- Академика Янгеля;
- Гарматной;
- выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других;
"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", — говорится в сообщении патрульной полиции Киева.
Напомним, в эти выходные Андреевский спуск празднует День рождения. Для гостей подготовили музыкальные выступления, перформансы, квесты и другие развлечения.