В Киеве перекрыли движение рядом улиц: список

В Киеве перекрыли движение рядом улиц: список

Ограничения вводятся из-за пробега "Киевская десятка".

В Киеве перекрыли движение рядом улиц.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

В связи с проведением спортивного массового мероприятия "Киевская десятка" 12 сентябрсот 8:00 до 12:00 в городе ограничат движение на улицах:

Саксаганского;

проспекте Победы (в направлении центра).

Ограничения будут действовать на части улиц, прилегающих к маршруту:

Эспланадной;

Шота Руставели;

Большой Васильковской;

Антоновича;

Владимирской;

Тарасовской;

Паньковской;

Льва Толстого;

Симона Петлюры;

Шолуденко;

переулке Политехническом;

Академика Янгеля;

Гарматной;

выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других;

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", — говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Напомним, в эти выходные Андреевский спуск празднует День рождения. Для гостей подготовили музыкальные выступления, перформансы, квесты и другие развлечения.

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