В Киеве перекроют движение по Северному мосту: подробности

В Киеве в течение двух дней будет ограничено движение по Северному мосту. Ограничения будут действовать из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 08:00 3 июня до 08:00 5 июня на Северном мосту частично ограничат движение транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Северном мосту выполнят текущий ремонт крайне правых полос. Работы будут проводить в выходные, чтобы меньше влиять на трафик, добавляют в администрации.

В Киеве будет ограничено движение по Северному мосту. / Фото: КГГА

Напомним, в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, частично ограничат движение транспорта из-за ремонта. Ограничения будут продолжаться с 1 июня по 30 сентября.

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