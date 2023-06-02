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В Киеве перекроют движение по Северному мосту: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
620
Время на прочтение
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В Киеве перекроют движение по Северному мосту: подробности

Движение по Северному мосту будет ограничено. / Фото: УНИАН

Пройдет ремонт.

В Киеве в течение двух дней будет ограничено движение по Северному мосту. Ограничения будут действовать из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 08:00 3 июня до 08:00 5 июня на Северном мосту частично ограничат движение транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Северном мосту выполнят текущий ремонт крайне правых полос. Работы будут проводить в выходные, чтобы меньше влиять на трафик, добавляют в администрации.

В Киеве будет ограничено движение по Северному мосту. / © КГГА
В Киеве будет ограничено движение по Северному мосту. / Фото: КГГА

Напомним, в центре   Киева, на улице Богдана Хмельницкого, частично ограничат движение транспорта из-за ремонта. Ограничения будут продолжаться с 1 июня по 30 сентября.

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Дата публикации
Просмотры
620
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