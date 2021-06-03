В Киеве переименуют ряд улиц: перечень новых названий

В столице появится сквер имени Василия Слипака.
В Киеве переименуют ряд улиц.
Комиссия по вопросам наименований принял решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии, говорится на сайте КГГА.
"Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", — отметила Хонда.
Комиссия присвоила новые названия одной улице и двум площадям:
- проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";
- безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе название "Кловская площадь";
- безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе название "площадь Отрадная".
Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:
- переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе в улицу Емельяна Прицака;
- переименование переулке Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сенькивский;
- переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;
- переименование улицы Крайнюю в Деснянском районе в улицу Осипа Мандельштама;
- переименование улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе в улицу Пронивскую;
- переименование переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;
- переименование улицы Саратовской в Шевченковском районе в бульвар Павла Вирского;
- переименования улицы Павла Вирского в Деснянском районе в улицу Анатолия Авдеевского;
- переименование переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.
Также, комиссия поддержала присвоение детской школе искусств №5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова. А школе №29 I-III ступеней Оболонского района Киева имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.
Напомним, 22 апреля Шестой апелляционный административный суд признал законным переименования проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц. Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым был переименован:
- улицу Баумана — в улицу Януша Корчака;
- улицу Кутузова — в улицу Генерала Алмазова;
- улицу Суворова — в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
- переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало;
- проспект Московский — в проспект Степана Бандеры.
Также в Киеве больше не будет улицы Российской. Коммунальщики обновили адресные указатели с новым названием улицы Юрия Литвинского на домах, которые обслуживает.