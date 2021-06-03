В Киеве переименуют ряд улиц: перечень новых названий

В столице появится сквер имени Василия Слипака.

В Киеве переименуют ряд улиц.

Комиссия по вопросам наименований принял решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.

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Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии, говорится на сайте КГГА.

"Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", — отметила Хонда.

Комиссия присвоила новые названия одной улице и двум площадям:

проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";

безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе название "Кловская площадь";

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе название "площадь Отрадная".

Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:

переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе в улицу Емельяна Прицака;

переименование переулке Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сенькивский;

переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;

переименование улицы Крайнюю в Деснянском районе в улицу Осипа Мандельштама;

переименование улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе в улицу Пронивскую;

переименование переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

переименование улицы Саратовской в Шевченковском районе в бульвар Павла Вирского;

переименования улицы Павла Вирского в Деснянском районе в улицу Анатолия Авдеевского;

переименование переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.

Также, комиссия поддержала присвоение детской школе искусств №5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова. А школе №29 I-III ступеней Оболонского района Киева имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Напомним, 22 апреля Шестой апелляционный административный суд признал законным переименования проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц. Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым был переименован:

улицу Баумана — в улицу Януша Корчака;

улицу Кутузова — в улицу Генерала Алмазова;

улицу Суворова — в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало;

проспект Московский — в проспект Степана Бандеры.

Также в Киеве больше не будет улицы Российской. Коммунальщики обновили адресные указатели с новым названием улицы Юрия Литвинского на домах, которые обслуживает.

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