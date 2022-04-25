В Киеве переименуют Арку дружбы народов и демонтируют скульптуру двух рабочих

В Киеве переименуют Арку дружбы народов и демонтируют скульптуру двух рабочих

В Киеве в течение этой недели демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, символизирующих дружбу Украины и России.

Эта скульптура была установлена в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

Как написал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram, 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева.

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность", – отметил он.

Кроме того, Арку дружбы народов переименуют. Также ее планируют подсветить цветами украинского флага.

t.me/vitaliy_klitschko

"Вторую скульптурную композицию – из красного гранита – закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций", – добавил он.

Напомним, на днях в центре Киева убрали изображение Ленина. Бронзовое изображение ордена советского вождя с его профилем было убрано на площади Победы.

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