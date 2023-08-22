Переименование станций метро продолжается: какие работы уже провели

Специалисты уже заменили указатели направлений движения поездов на путевых стенах, нанесли новые названия на световые указатели движения пассажиров и обновили другую навигацию на станциях подземки.

Продолжаются работы по переименованию станций метро в Киеве. Теперь "Площадь Льва Толстого" станет "Площадью Украинских Героев", а "Дружбы народов" переименованы в "Зверинецкую".

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена.

В настоящее время специалисты поэтапно заменяют линейные схемы в вагонах синей ветки метро.

В Киеве переименовывают две станции метро Фото: видеоскрин Киевского метрополитена

Также продолжается запись новых аудиообъявлений как на украинском, так и на английском языках, которые будут транслироваться в электропоездах. Запись объявлений – на завершающем этапе. В ближайшие недели начнут перезапись информаторов в подвижном составе, параллельно будут обновлять названия станций на мониторах.

Между тем , вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после победы Украины над Россией, заявили в КГГА.

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