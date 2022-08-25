В Киеве переименовано 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с РФ и советским прошлым

В Киеве переименованы 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современном российско-украинском войне. Это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории", — сказал он.

Кличко добавил, что процесс переименования в столице еще не завершен, и уже на следующем пленарном заседании Киевсовет продолжит работу над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации.

Так, в частности, улица Генерала Жмаченко стала улицей Князя Романа Мстиславича, улица Маршала Малиновского — улицей Героев полка "Азов", площадь Тульская — площадью Героев УПА, улица Бударина — улицей Украинского возрождения, улица Карла Маркса — улицей Гуцульской, улица Гуцульской, улица Мичурина (в Соломенском районе) – улицей Морских пехотинцев, улица Ростовская – улицей Луцкой.

Напомним, новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. С 15 по 19 июня киевляне имели возможность проголосовать за названия, которым отдали предпочтение, в приложении "Киев Цифровой". Наименования, получившие наибольшую поддержку, были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.

Напомним, Киев остается главной целью России: Виталий Кличко заявил о готовности к атакам.

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