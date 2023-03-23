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В Киеве переименована площадь Льва Толстого и еще ряд улиц: полный перечень

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве переименована площадь Льва Толстого и еще ряд улиц: полный перечень

Теперь площадь Льва Толстого называется площадью Украинских Героев, а улица Льва Толстого стала улицей Гетьмана Павла Скоропадского.

В Киеве идет процесс дерусификации.

Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

В частности, новые названия получили:

Шевченковский район:

  • улица Льва Толстого – улица Гетьмана Павла Скоропадского;
  • площадь Льва Толстого – площадь Украинских Героев;
  • улица Семьи Хохловых – улица Гарета Джонса.

Подольский район:

  • улица Тагильская – улица Оксаны Мешко.

Днепровский район:

  • проспект Юрия Гагарина – проспект Леонида Каденюка;
  • проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута;
  • бульвар Перова – проспект Воскресенский.

Голосеевский район:

  • улица Москвина и переулок Москвина – улица Ивана Фирцака и переулок Ивана Фирцака соответственно;
  • улица Столетова – улица Уласа Самчука;
  • улица Пятигорская – улица Альпийская;
  • улица Маршальская – улица Галины Севрук.

Деснянский район:

  • улица Космонавта Волкова – улица Космонавта Поповича;
  • улица Марины Цветаевой – улица Александры Экстер.

Печерский район:

  • улица Добролюбова – улица Владимира Короткевича.

Соломенский район:

  • улица Суздальская – улица Олексы Гирныка.

Напомним, определена новая дата основания Киевщины – это середина VIII века, а именно – 842 год.

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Дата публикации
Просмотры
689
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