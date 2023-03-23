В Киеве переименована площадь Льва Толстого и еще ряд улиц: полный перечень

Теперь площадь Льва Толстого называется площадью Украинских Героев, а улица Льва Толстого стала улицей Гетьмана Павла Скоропадского.
В Киеве идет процесс дерусификации.
Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
В частности, новые названия получили:
Шевченковский район:
- улица Льва Толстого – улица Гетьмана Павла Скоропадского;
- площадь Льва Толстого – площадь Украинских Героев;
- улица Семьи Хохловых – улица Гарета Джонса.
Подольский район:
- улица Тагильская – улица Оксаны Мешко.
Днепровский район:
- проспект Юрия Гагарина – проспект Леонида Каденюка;
- проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута;
- бульвар Перова – проспект Воскресенский.
Голосеевский район:
- улица Москвина и переулок Москвина – улица Ивана Фирцака и переулок Ивана Фирцака соответственно;
- улица Столетова – улица Уласа Самчука;
- улица Пятигорская – улица Альпийская;
- улица Маршальская – улица Галины Севрук.
Деснянский район:
- улица Космонавта Волкова – улица Космонавта Поповича;
- улица Марины Цветаевой – улица Александры Экстер.
Печерский район:
- улица Добролюбова – улица Владимира Короткевича.
Соломенский район:
- улица Суздальская – улица Олексы Гирныка.
Напомним, определена новая дата основания Киевщины – это середина VIII века, а именно – 842 год.
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