В Киеве переименована площадь Льва Толстого и еще ряд улиц: полный перечень

Теперь площадь Льва Толстого называется площадью Украинских Героев, а улица Льва Толстого стала улицей Гетьмана Павла Скоропадского.

В Киеве идет процесс дерусификации.

Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

В частности, новые названия получили:

Шевченковский район:

улица Льва Толстого – улица Гетьмана Павла Скоропадского;

площадь Льва Толстого – площадь Украинских Героев;

улица Семьи Хохловых – улица Гарета Джонса.

Подольский район:

улица Тагильская – улица Оксаны Мешко.

Днепровский район:

проспект Юрия Гагарина – проспект Леонида Каденюка;

проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута;

бульвар Перова – проспект Воскресенский.

Голосеевский район:

улица Москвина и переулок Москвина – улица Ивана Фирцака и переулок Ивана Фирцака соответственно;

улица Столетова – улица Уласа Самчука;

улица Пятигорская – улица Альпийская;

улица Маршальская – улица Галины Севрук.

Деснянский район:

улица Космонавта Волкова – улица Космонавта Поповича;

улица Марины Цветаевой – улица Александры Экстер.

Печерский район:

улица Добролюбова – улица Владимира Короткевича.

Соломенский район:

улица Суздальская – улица Олексы Гирныка.

Напомним, определена новая дата основания Киевщины – это середина VIII века, а именно – 842 год.

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