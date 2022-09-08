В Киеве переименовали улицу Волгоградскую на Соломенке в улицу имени Романа Ратушного

Киев продолжает дерусифицировать улицы и объекты столицы.

Сегодня, в частности, переименовали улицу Московскую в центре города в улицу Князей Острожских.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Кроме того, Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе в улицу имени Романа Ратушного.

"Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе в улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на востоке нашего государства в июне этого года. Роман пошел защищать Украину с начала широкомасштабного вторжения российских варваров. И то, что с нами больше нет этого талантливого, принципиального и отважного воина — большая потеря для Киева и всей страны. Потому что именно такие, как Роман Ратушный – будущее сильной и демократической Украины. Сегодняшним решением мы увековечили имя Романа и его дело защиты зеленых зон Киева. Кроме Волгоградской сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Так что процесс дерусификации продолжается", — рассказал Кличко.

Напомним, 24-летний Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня.

Мэр Киева отметил, что на прошедшем заседании в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков.

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