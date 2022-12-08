В Киеве переименовали еще 32 улицы, среди которых есть бульвар Дружбы народов: новые названия

Улицы столицы назвали в честь украинских деятелей.
Киевсовет в четверг, 8 декабря, переименовал еще 32 улицы Киева, названия которых связаны с Россией. Среди дерусифицированных названий улиц есть и бульвар Дружбы народов.
Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.
8 декабря были переименованы следующие улицы Киева:
В Голосеевском районе:
- улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;
- переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;
- улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.
В Дарницком районе:
- переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;
- переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;
- улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.
В Деснянском районе:
- улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;
- улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;
- улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.
В Печерском районе:
- улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;
- бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.
В Подольском районе:
- переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;
- улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;
- улицу Орскую – на улицу Василия Языка.
В Святошинском районе:
- улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;
- улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;
- улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;
- улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;
- улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;
- улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;
- улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.
В Соломенском районе:
- улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;
- улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;
- улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;
- улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;
- улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.
В Шевченковском районе:
- улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжалы;
- улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;
- переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
- переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;
- улицу Академика Грекова – на улицу Родины Глаголевых;
- улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.
В столице переименовали 237 городских объектов. Так, в ноябре Киевсовет дерусифицировал 11 улиц столицы, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября – также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.
Переименование в Киеве после нападения России
После начала полномасштабной войны России против Украины населенные пункты начали новую волну дерусификации. В Украине избавляются от названий улиц, связанных с российскими деятелями, советским и имперским прошлым нашего государства.
В июле в Киеве переименовали театр Леси Украинки. Теперь его название Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. Из названия изъяли слова "русской драмы". Минкульт утвердил это своим приказом еще в июне.
В сентябре депутаты Киевсовета проголосовали за переименование более сотни улиц, названия которых связаны с Россией.
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