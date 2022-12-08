В Киеве переименовали еще 32 улицы, среди которых есть бульвар Дружбы народов: новые названия

Киевсовет в четверг, 8 декабря, переименовал еще 32 улицы Киева, названия которых связаны с Россией. Среди дерусифицированных названий улиц есть и бульвар Дружбы народов.

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

8 декабря были переименованы следующие улицы Киева:

В Голосеевском районе:

улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;

переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;

переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;

улицу Орскую – на улицу Василия Языка.

В Святошинском районе:

улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;

улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе:

улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжалы;

улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;

переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;

переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;

улицу Академика Грекова – на улицу Родины Глаголевых;

улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.

В столице переименовали 237 городских объектов. Так, в ноябре Киевсовет дерусифицировал 11 улиц столицы, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября – также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.

Переименование в Киеве после нападения России

После начала полномасштабной войны России против Украины населенные пункты начали новую волну дерусификации. В Украине избавляются от названий улиц, связанных с российскими деятелями, советским и имперским прошлым нашего государства.

В июле в Киеве переименовали театр Леси Украинки. Теперь его название Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. Из названия изъяли слова "русской драмы". Минкульт утвердил это своим приказом еще в июне.

В сентябре депутаты Киевсовета проголосовали за переименование более сотни улиц, названия которых связаны с Россией.

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