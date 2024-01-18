В Киеве переименовали девять станций городской электрички и железнодорожный мост: новые названия

Железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название – Рыбальский железнодорожный мост.

В Киеве переименовали 10 городских объектов железнодорожного транспорта. Такое решение было поддержано депутатами на пленарном заседании Киевского городского совета.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, передает пресс-служба КМР.

В частности, переименована одна железнодорожная станция и восемь железнодорожных платформ, а также присвоено название железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка.

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Как отметил Руслан Кандибор, такое решение было принято для более точного соответствия названиям топонимике столицы и облегчению навигации историческими районами города.

В частности, Киевсовет переименовал:

железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";

остановочную платформу "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";

остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куренивка";

остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";

остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";

остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";

остановочную платформу "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";

остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";

остановочную платформу "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".

Кроме того, железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название "Рыбальский железнодорожный мост".

Напомним, в Киеве могут появиться улицы Русланы Писанки, Дениса Монастырского и Джона Толкина.

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