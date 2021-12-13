В Киеве перед судом предстанет мужчина за развращение падчерицы

После того, как ребенок рассказал все матери, мужчина сбежал.

В Киеве перед судом предстанет мужчина за развращение малолетней падчерицы.

Злоумышленник совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери своей сожительницы, пока она была на работе.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева обратилась женщина с сообщением о том, что в квартире на улице Тагильской мужчина развращал ее дочь. Сотрудники ювенальной превенции срочно отправились на место происшествия и пообщались с заявительницей. Выяснилось, что когда женщина находилась на работе, ее 44-летний сожитель остался дома с малолетней дочерью и совершил по отношению к ней развратные действия. После того, как ребенок рассказал все матери, мужчина сбежал", — говорится в сообщении полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – развращение малолетнего лица. Впоследствии правоохранители разыскали беглеца и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры объявили ему о подозрении.

Полиция Киева / Facebook

В настоящее время досудебное расследование завершено и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Суд избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Киеве взят под стражу мужчина, который пять лет развращал и насиловал дочь сожительницы.

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