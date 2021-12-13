В Киеве перед судом предстанет мужчина за развращение падчерицы

После того, как ребенок рассказал все матери, мужчина сбежал.
В Киеве перед судом предстанет мужчина за развращение малолетней падчерицы.
Злоумышленник совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери своей сожительницы, пока она была на работе.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В полицию Киева обратилась женщина с сообщением о том, что в квартире на улице Тагильской мужчина развращал ее дочь. Сотрудники ювенальной превенции срочно отправились на место происшествия и пообщались с заявительницей. Выяснилось, что когда женщина находилась на работе, ее 44-летний сожитель остался дома с малолетней дочерью и совершил по отношению к ней развратные действия. После того, как ребенок рассказал все матери, мужчина сбежал", — говорится в сообщении полиции.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – развращение малолетнего лица. Впоследствии правоохранители разыскали беглеца и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры объявили ему о подозрении.
В настоящее время досудебное расследование завершено и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Суд избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.
Напомним, в Киеве взят под стражу мужчина, который пять лет развращал и насиловал дочь сожительницы.
Читайте также:
- Как работает "реестр педофилов": кто имеет к нему доступ и почему извращенцы и дальше караулят малышей
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- Когда Минздрав введет бустерную прививку: Радуцкий назвал дату
- Новая стоимость проезда в столице: для киевлян — 12 грн, для "приезжих" — до 20