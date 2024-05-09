В Киеве пенсионерка оделась в советскую форму с запрещенной свастикой тоталитарного советского режима и пыталась пройти в Парк Славы. Правоохранители обратились к гражданке, чтобы она сняла запретные символы, однако их слова она проигнорировала.

Об этом пишет "Униан".

Как отмечается пенсионерка, которая оделась в советскую форму, с изображенными на ней, в частности, красной звездой с серпом и молотом, утверждала, что она — представитель Всеукраинского союза советских офицеров.

В то же время полицейские, дежурившие в парке, обратились к женщине с просьбой снять советскую символику. Однако и проигнорировала законные требования правоохранителей подчеркивая, что ее "организация является легальной". Уже впоследствии полицейские составили на нарушительницу административный протокол.

“В базе "Миротворца" есть досье на Галину Савченко. В нем отмечено, что женщина родилась в 1949 или 1950 году — то есть не имеет никакого отношения к ветеранам войны с нацизмом и проживает в Киеве. "Миротворец" утверждает, что женщина участвовала в "антигосударственных акциях" и занималась "антиукраинской пропагандой". В частности, женщина призвала подконтрольных России боевиков группировки "ДНР" к "освобождению" всей Украины”, — пишет издание.

Добавим, такой союз, представляемый женщиной, действительно существует. По данным портала You Control, по сей день – она продолжает функционировать как общественная организация.

Напомним, что российские хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили трансляцию парада в Москве.

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