В Киеве пенсионерка бросала посуду и утюг в детей, которые играли под домом

Инцидент произошел на столичном жилом массиве Теремки.

В Киеве на жилом массиве Теремки пожилая женщина из окна швырнула утюг и посуду у детей, которые играли под домом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев сейчас".

"Вчера, по словам очевидцев, она бросала в них утюг, сегодня — посуду. И начала топить, к этому всему, еще и соседей снизу. Вызвали полицию", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на столичном жилом массиве Теремки. Пенсионерка, проживающая на восьмом этаже, в неадекватной форме пыталась прогнать от дома детей, которые играли.

Напомним:

В Днепре женщина угомонила детей , применив газовый баллончик.

, применив газовый баллончик. А пьяный одессит из дробовика стрелял по детям, которые играли в футбол под окнами

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