В Киеве пенсионерка бросала посуду и утюг в детей, которые играли под домом

Инцидент произошел на столичном жилом массиве Теремки.
В Киеве на жилом массиве Теремки пожилая женщина из окна швырнула утюг и посуду у детей, которые играли под домом.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев сейчас".
"Вчера, по словам очевидцев, она бросала в них утюг, сегодня — посуду. И начала топить, к этому всему, еще и соседей снизу. Вызвали полицию", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на столичном жилом массиве Теремки. Пенсионерка, проживающая на восьмом этаже, в неадекватной форме пыталась прогнать от дома детей, которые играли.
Напомним:
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