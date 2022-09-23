О злоумышленнике известно, что это 31-летний уроженец Донецка.
В Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении 31-летнему уроженцу г. Донецка, который совершил развратные действия в отношении малолетней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что подозреваемый, находясь на территории Оболонского района Киева, заметил на улице 11-летнюю девочку, которая шла домой. Проследив за ней, злоумышленник зашел с ней в подъезд дома, где в лифтовой кабине совершил развратные действия, после чего скрылся.
Благодаря слаженным действиям правоохранителей злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время педофилу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается.
Напомним, в Киеве будут судить блогера, который пытался дискредитировать ВСУ, а своими видео подыгрывал стране-оккупанту. В четверг, 22 сентября, СБУ сообщила ему о подозрении.
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