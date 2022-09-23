О злоумышленнике известно, что это 31-летний уроженец Донецка.

В Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении 31-летнему уроженцу г. Донецка, который совершил развратные действия в отношении малолетней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый, находясь на территории Оболонского района Киева, заметил на улице 11-летнюю девочку, которая шла домой. Проследив за ней, злоумышленник зашел с ней в подъезд дома, где в лифтовой кабине совершил развратные действия, после чего скрылся.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время педофилу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить блогера, который пытался дискредитировать ВСУ, а своими видео подыгрывал стране-оккупанту. В четверг, 22 сентября, СБУ сообщила ему о подозрении.

Приложение для потерпевших от домашнего насилия запустили в Украине

Читайте также: