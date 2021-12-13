В Киеве пcа Джека, которого владелица привязала в парке и уехала за границу, забрали в семью: фото

В Киеве пcа Джека, которого владелица привязала в парке и уехала за границу, забрали в семью: фото

История этой собаки буквально всколыхнула Сеть и довольно быстро нашлись люди, изъявившие желание забрать собачку.

В Киеве пcа Джека, которого владелица бросила с запиской и уехала в Польшу, забрали в семью.

Теперь у него есть новый дом.

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Об этом сообщило сообщество KievMap.

Напомним, в Киеве на Дорогожичах владелица привязала собаку в парке и уехала за границу. Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить". Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела. Бедняга не мог понять, почему владелица приказала ждать, а сама так и не вернулась...

Неравнодушные киевляне доставили Джека в ветклинику, ему угрожал приют. Но история этой собаки буквально всколыхнула Сеть и довольно быстро нашлись люди, изъявившие желание "усыновить" Джека.

Напомним, под Киевом в скандальный приют для животных в селе Кухари проникли неизвестные и угрожают волонтерам.

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