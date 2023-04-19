В Киеве паводок идет на убыль: но до сих пор есть много подтоплений

За минувшие сутки уровень воды снизился на семь сантиметров.

В Киеве масштабный паводок идет на убыль, ведь уровень воды начал уменьшаться. Впрочем, на Левом берегу столицы до сих пор остаются подтопленными парки и частные дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"Сейчас паводок несколько дней подряд идет на убыль. На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления", — отмечает руководитель КМВА Сергей Попко.

Затопленными остаются парк "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Отмечается, что по состоянию на утро 19 апреля уровень воды в Днепре в пределах столицы составляет 9 343 см. За прошедшие сутки отошло еще семь сантиметров. Впрочем, в пределах Киева все еще сохраняется второй (оранжевый) уровень опасности. До критического уровня воды в Днепре еще 72 см. По прогнозам, паводок в этом году не достигнет этой отметки.

"Но все нужные службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям. В частности, сегодня будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения. Киев готов защитить своих жителей", — отметил Попко.

Напомним, в Киеве пик паводка ожидается 22 апреля. Под угрозой подтоплений оказались те места, куда уже добралась "большая вода". В частности, это остров Труханов, парк Муромец, садово-дачная застройка Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков и т.д.

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