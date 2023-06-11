В Киеве пассажиры троллейбуса устроили разборки с подростком из-за велосипеда, полиция отреагировала — видео

Пассажирам не понравилось, что парень перевозил в общественном транспорте свой велосипед.

В Днепровском районе Киева пассажиры троллейбуса набросились на парня, потому что он перевозил велосипед и якобы мешал им.

Видео инцидента было опубликовано в столичном Telegram-канале.

На кадрах видно, как подросток стоит в троллейбусе, возле двери, а толпа взбешенных людей с криком требует, чтобы парень вышел из транспорта. С претензиями к парню пришла даже водитель общественного транспорта и начала ему доказывать, что велосипед можно перевозить только в собранном виде.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что уже проверяют информацию. Там должны установить все обстоятельства и причины произошедшего в общественном транспорте инцидента.

В Киеве пассажиры троллейбуса набросились на подростка, потому что тот перевозил велосипед

Напомним, в Киеве появился новый автобусный маршрут от Харьковской до Подола.

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