В Киеве пассажиры троллейбуса устроили разборки с подростком из-за велосипеда, полиция отреагировала — видео

Пассажирам не понравилось, что парень перевозил в общественном транспорте свой велосипед.
В Днепровском районе Киева пассажиры троллейбуса набросились на парня, потому что он перевозил велосипед и якобы мешал им.
Видео инцидента было опубликовано в столичном Telegram-канале.
На кадрах видно, как подросток стоит в троллейбусе, возле двери, а толпа взбешенных людей с криком требует, чтобы парень вышел из транспорта. С претензиями к парню пришла даже водитель общественного транспорта и начала ему доказывать, что велосипед можно перевозить только в собранном виде.
В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что уже проверяют информацию. Там должны установить все обстоятельства и причины произошедшего в общественном транспорте инцидента.
Напомним, в Киеве появился новый автобусный маршрут от Харьковской до Подола.
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