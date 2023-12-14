В Киеве пассажирам метро, делающим пересадки между "Лыбидской" и "Теремками", будут возвращать деньги

Киевсовет принял решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбидская".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр уточнил, что киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых шести станций синей ветки метро.

Маршрут с "Теремков" до любой другой станции метро по-прежнему обойдется в восемь гривен.

"Во время поездки нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Ао ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Поэтому пассажир, проехав наземным транспортом и метро, будет платить только за одну поездку", — подчеркнул Кличко.

Система возвращения поездок заработает с 18 декабря. Детали, как это будет действовать, "Киев Цифровой" опубликует 15 декабря.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Пошла жара! Скандал с закрытием метро в Киеве получил продолжение! Что еще случилось?".

Напомним, с 8 декабря в столице Украины прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель. ТСН.ua собрал все, что известно о подтоплении метро Киева.

Читайте также: