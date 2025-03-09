В Киеве пассажир упал под поезд: три станции метро закрыты

Станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров.
В Киеве на станции метрпо "Вырлица" пассажир попал под поезд, после чего три станции метрополитена "зеленой ветки" были закрыты.
Об этом передает пресс-служба киевского метрополитена.
"На станции "Вырлица" пассажир попал под поезд. На место следуют все необходимые службы", – говорится в сообщении.
Из-за этого станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров. Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская".
О возобновлении работы КП "Киевский метрополитен" обещает сообщить дополнительно.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель Infiniti убил человека.
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