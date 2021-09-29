В Киеве пассажир такси убил мужчину, защищая заправщика: видео

Киевлянин несколько раз ударил незнакомца, который пытался совершить конфликт с работником АЗС. Пострадавший умер до приезда скорой.

В Киеве пассажир такси убил мужчину, защищая заправщика. Киевлянин несколько раз ударил незнакомца, который пытался спровоцировать конфликт с работником АЗС. Пострадавший скончался до приезда скорой.

Событие произошло на территории автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что 45-летний пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

"Мы выяснили, что выпивший начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и поехал, но позже вернулся и вызвал скорую. Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины", — рассказал Шаламов.

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей.

"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию с окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы", — отметил капитан полиции.

Напомним, в Киеве в больнице умер 56-летний водитель местной маршрутки, которого в середине июня избил сын пассажирки. После драки медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Его госпитализировали в реанимацию.

26-летний мужчина ударил водителя маршрутки, потому что тот не остановился там, где просила мать нападавшего. От удара водитель упал на землю и получил тяжелую травму головы. Сам парень уверял, что не хотел наносить водителю вреда, а лишь требовал объяснить, почему автобус не ездит по установленному маршруту, однако наглый ответ его разозлил.

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