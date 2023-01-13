В Киеве пассажир такси пытался угнать авто водителя (фото)

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

В Киеве пассажир такси пытался угнать угнать автомобиль водителя. У мужчин возник конфликт при оплате услуг. Во время ссоры водитель вышел из авто, оставив ключ в замке, чем воспользовался злоумышленник.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Однако водитель успел заглушить двигатель и позвонить на линию 102. Нарушитель скрылся с сумкой потерпевшего, где находились документы и деньги.

Фото: Полиция Киева

Патрульные в течение 30 минут отыскали предполагаемого подозреваемого. Следователи задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1988 года рождения. Он был выпивший.

За кражу, совершенную в условиях военного положения и незаконное завладение транспортным средством, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 21-летний пациент скорой напал на бригаду с ножом. Водитель скорой получил легкие телесные повреждения.

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