В Киеве пассажир после поездки отобрал у таксиста все деньги: как наказали нападавшего

жителя Киевщины приговорены к пяти годам лишения свободы за разбойное нападение на водителя такси и хранении психотропных веществ.

В Киеве пассажир после поездки отобрал у таксиста все деньги.

О подробностях разбойного нападения и наказании для нападавшего рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"В феврале 2021 года поздно ночью, обвиняемый вызвал автомобиль такси чтобы добраться домой. Когда водитель уже довез мужчину к его дому, пассажир вместо того, чтобы расплатиться за поездку, решил отобрать у таксиста все деньги. Для этого злоумышленник приставил к шее водителя – гражданина Узбекистана – нож. Под угрозами потерпевший отдал разбойнику 1300 грн и 600 долларов США", – говорится в сообщении прокуратуры.

Вместо того, чтобы расплатиться за поездку, нападавший отобрал у таксиста все деньги / Фото: Прокуратура Киева

Нападавшего задержали сотрудники полиции, у него дома во время обыска обнаружили около 2,5 кг амфетамина.

По результатам судебного разбирательства Подольским районным судом города Киева обвиняемый житель Киевщины признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы за разбойное нападение на водителя такси и хранение психотропных веществ.

Напомним, в Днепровском районе Киева мужчина бросил об асфальт собаку соседки, с которой имел неприязненные отношения.

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