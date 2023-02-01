В Киеве парни издевались над немощными девушками на "пьяных вечеринках": за дело взялась полиция (фото)

В среду, 1 февраля, полиция пришла с обысками к подозреваемым в организации так называемых пьяных вечеринок, на которых якобы домагались девушек. Информация о парнях, которые устраивали в Киеве "вечеринки", на которых издевались над девушками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, получила широкую огласку в Сети накануне.

Об этом сообщает Нацполиция.

Там рассказали, что правоохранители начали отработку этого дела как только в Сети распространили соответствующие видео и фото "вечеринок", где парни употребляли алкоголь, обижали и унижали девушек.

Сейчас полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в Киеве и в одном регионе государства.

В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.

Более подробную информацию обещают опубликовать позже.

Отметим, что накануне общество всколыхнули кадры с "вечеринок" 20-летних юношей, которые регулярно устраивали в арендованной квартире в Киеве "тусы", где, по информации в Сети, спаивали девушек, снимали их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершали сексуальное насилие, а видео – сливали в соцсеть.

Часть показывали на стримах и собирали донаты. Информацию сразу начали распространять и комментировать граждане, призывая наказать насильников.

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По информации издания GALKA.IF.UA, молодые люди некоторое время жили в Ивано-Франковске, один из них вроде бы из Бурштына. Во Франковске, как пишет СМИ, они открывали доставку суши и занимались продажей одежды. Недавно переехали в Киев.

Напомним, в Хмельницкой области 37-летний мужчина проник в жилье, избил, угрожал убийством и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Ему дали 7,5 лет.

Ранее в Киеве злоумышленник пытался изнасиловать девушку прямо в вагоне метрополитена. Мужчину задержал полицейский, который в нерабочее время случайно оказался рядом.

Также мы рассказывали, что в Киеве мужчина зашел в лифт вслед за 22-летней девушкой и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Злоумышленник был задержан.

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