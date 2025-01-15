В Киеве парикмахер порезал парня из-за музыки в автобусе (фото)

Вчера в Дарницком районе Киева произошел инцидент, во время которого 53-летний мужчина порезал 17-летнего парня парикмахерской бритвой из-за громкой музыки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Несовершеннолетний пассажир слушал музыку на портативной колонке, не реагируя на замечания других пассажиров. В результате конфликта нападавший ударил его по лицу, вызвав резаную рану. Пострадавшего госпитализировали.

В Киеве парикмахер бритвой порезал парня из-за музыки в автобусе

В Киеве парикмахер бритвой порезал парня из-за музыки в автобусе

В Киеве парикмахер бритвой порезал парня из-за музыки в автобусе

Подозреваемого задержали на месте происшествия, и ему сообщили о подозрении за хулиганство. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, а следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве парикмахер бритвой порезал парня из-за музыки в автобусе / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве ограбили мужчину, когда он ждал такси на остановке.

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