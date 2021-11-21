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В Киеве парень, убегая от драки, погиб под колесами авто

В Киеве парень, убегая от драки, погиб под колесами авто

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В Киеве парень, убегая от драки, погиб под колесами авто

Киев оперативный в Telegram

От удара автомобиль опрокинуло на крышу.

В Киеве на бульваре Перова парень, якобы убегавший от драки, трагически погиб под колесами авто.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

По предварительной информации, группа молодых людей подняла драку прямо посреди тротуара. Один из молодых людей начал убегать и внезапно выбежал на дорогу, где попал под колеса автомобиля Lexus.

Парень скончался мгновенно еще до приезда бригады скорой.

Сообщается, что от удара автомобиль опрокинуло на крышу.

Детали трагического ДТП выясняются.

Напомним, в Киевской области вечером в субботу, 20 ноября, в городе Вишневое опьянела водитель Mazda вызвала двойное дорожно-транспортное происшествие и заснула прямо в салоне авто.

В Киеве парень убегал от драки и погиб под колесами авто

В Киеве парень убегал от драки и погиб под колесами авто

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