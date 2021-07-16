В Киеве парень прыгнул с железнодорожного моста в Сырецком парке: осторожно, фото 18+

Молодой мужчина погиб на месте.
В Киеве парень прыгнул с железнодорожного моста в Сырецком парке. Погиб на месте.
Событие произошло 16 июля.
Об этом сообщает telegram-паблик "Киев Сейчас".
"Что стало причиной поступка, выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.
Напомним, мужчина, который в четверг, 15 июля, попал под поезд на станции метро "Дарница" в Киеве, умер. Известно, что тело разрезало пополам. "Переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, его переехал. Его личность установлена. Он погиб от полученных травм", — рассказали в полиции Киева.