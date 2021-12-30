В Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти: фото

В Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти: фото

Теперь 23-летнему обидчику грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти.

Потерпевший находится в больнице под наблюдением медиков, а обидчику за нанесение тяжких телесных повреждений сообщено о подозрении.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию обратился 30-летний мужчина и сообщил, что в подъезде дома по улице Кирпоноса его избил товарищ. Чтобы выяснить детали инцидента, оперативный дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу, оперативников и врачей.

Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, в течение часа сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого подозреваемого.

"Мы выяснили, что 23-летний киевлянин договорился о встрече со своим товарищем по месту его проживания. Во время встречи они поссорились из-за денежного долга, поэтому гость избил битой должника и скрылся с места совершения преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы задержали местного жителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — отметил Падюк.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Теперь 23-летнему фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки пять новорожденных щенков. Четверолапые погибли на месте.

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