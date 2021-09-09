В Киеве парень бегал по крышам автомобилей: появилось видео

В Киеве парень бегал по крышам автомобилей: появилось видео

Повреждено около 10 автомобилей.

В Киеве парень бегал по крышам автомобилей, стоявших в пробке.

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Инцидент произошел в среду, 8 сентября, на проспекте Победы.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Парня задержали неравнодушные очевидцы. Он вел себя неадекватно.

"Говорят, что или психоз какой-то, или перебрал с наркотиками... Так или иначе, повреждено около 10 автомобилей. Допрыгался", — говорится в заметке под видео.

Напомним, в Киеве возле Лавры двое пьяных парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода из-за замечания.

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