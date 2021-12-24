В Киеве ожидаются снегопады: во всех районах работают пункты обогрева

В Киеве ожидаются снегопады: во всех районах работают пункты обогрева

Горожан просят по возможности не использовать личный транспорт, а отдавать предпочтение общественному.

В ближайшие несколько дней в Киеве ожидаются снегопады. Город готов к ухудшению погодных условий и преодолению последствий непогоды.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"В Киеве ухудшаются погодные условия, синоптики прогнозируют снегопады в несколько ближайших дней. Напоминаю, что в городе работают пункты обогрева, куда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в эти морозные дни и в непогоду. Также на период ухудшения погодных условий действует ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта, что позволяет разгрузить дороги, а утром и вечером минимизировать пробки", – рассказал городской чиновник.

Поворозник добавил, что к работе в усиленном режиме уже готовы дорожники. Специальную технику КК "Киевавтодор" размещают на исходных позициях еще до начала осадков, чтобы оперативно приступить к обработке противогололедными средствами и уборке снега. Для очистки и обработки улиц в общей сложности имеется 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Где работает спецтехника можно увидеть на онлайн-карте.

"Как всегда, в период ухудшения погодных условий призываю горожан по возможности не использовать личный транспорт, а отдавать предпочтение общественному. Водителям напоминаю, что припаркованные автомобили не должны мешать работе спецтехники, чтобы их не пришлось эвакуировать. И пожалуйста, будьте бдительны и осторожны на дорогах!" – подчеркнул он.

Поворозник также отметил, что столичная инспекция благоустройства в период усиленных осадков тщательно контролирует снегоуборку на балансовых участках. Снег возле построек и сооружений должен быть убран, и владельцы несут персональную ответственность.

Справка: статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц – 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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