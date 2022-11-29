В Киеве ожидают сильный снегопад: водителей просят быть осторожными

В Киеве будет сильный снегопад ночью на вторник и в течение дня 29 ноября. Поэтому водителей просят быть осторожными.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В мэрии водителей призывают не выезжать во время снегопадов на авто, чтобы не создавать пробок. Также не стоит парковать автомобили по обеим улицам и дорогам, чтобы не мешать проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб.

"Осадки будут продолжаться ночью и в течение вторника: спецтехника "Киевавтодора" готова к новому снегопаду. Количество привлеченного транспорта будет зависеть от интенсивности осадков. Все 525 единиц техники находятся на постоянном дежурстве", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждали, что вторник, 29 ноября, в Украине и будет преимущественно с осадками в виде мокрого снега и дождя. В Киеве ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°С.

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