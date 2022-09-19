В Киеве ожидается сильный ветер: горожан призывают держаться подальше от деревьев

В столице ухудшится погода.
В Киеве в понедельник, 19 сентября, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – І уровень опасности.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Киевлян призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.
Напомним, завтра, 20 сентября, в Киеве возобновят работу первые три ресторана McDonald's. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.
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