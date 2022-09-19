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В Киеве ожидается сильный ветер: горожан призывают держаться подальше от деревьев

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В Киеве ожидается сильный ветер: горожан призывают держаться подальше от деревьев

Фото: pixabay.com

В столице ухудшится погода.

В Киеве в понедельник, 19 сентября, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – І уровень опасности.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Киевлян призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.

Напомним, завтра, 20 сентября, в Киеве возобновят работу первые три ресторана McDonald's. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.

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