В Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности: названы даты

На период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

В Киеве и Киевской области 9-11 мая ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В КГГА обращают внимание, что на период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

"Специалисты призывают отказаться от посещений зеленых зон вне жилых массивов, поскольку там могут оставаться взрывоопасные предметы. Это несет большие риски как для граждан, так и для пожарных в случае пожара", — говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 8 мая Россия снова нанесла удар по Киеву, применяя иранские дроны "Шахед". Агрессор выпустил более 30 Shahed-136. По данным воздушных сил, украинские силы ПВО сбили все вражеские объекты. Однако обломки беспилотника упали на жилые дома и авто, есть пострадавшие. В частности, взрывы прогремели в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районе. В последнем обломок дрона повредил 22-этажный жилой дом. На 11-м этаже на месте стены образовалась дыра.

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