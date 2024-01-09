В Киеве отремонтировали водопровод, где произошел прорыв накануне

По состоянию на 20.00 работники ЧАО «АК «Киевводоканал» выполнили ремонт водопроводной сети на бульваре Жюля Верна в Соломенском районе, где произошло повреждение.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Специалисты заменили 2,5 м поврежденного участка трубопровода диаметром 300 мм. Там выполняют работы по благоустройству.

Напомним, 7 января вечером произошла утечка воды на бульваре Жюля Верна из-за аварийной ситуации на водопроводной сети. Локализацию и ликвидацию аварийной ситуации удалось выполнить менее чем за сутки.

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