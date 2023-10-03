В Киеве отопительный сезон может оказаться под угрозой – Кличко

Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице может оказаться под угрозой.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице может оказаться под угрозой, если не выплатят задолженность.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, задолженность, которую "государство обещает погасить уже второй год подряд", на сегодняшний день перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен.

"Киевсовет в четверг обратится к правительству по погашению задолженности государства перед столицей (как и перед всеми громадами) по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация, на самом деле, очень серьезная", – говорится в сообщении.

Речь идет о том, что повышения тарифов для населения не было, в то время как стоимость всех составляющих тарифа выросла. Потому и возник такой большой долг.

Кличко сообщает, что правительство обещало эту разницу компенсировать, но средств пока не было.

"Правительство обещало эту разницу компенсировать, Президент давал поручения. Но средств мы пока так и не дождались. Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства. Поэтому в четверг на сессии Киевсовета должны принять такое обращение к правительству", — написал он.

Мэр Киева также обратился к депутатам Верховной Рады, чтобы народные избранники поддержали поправки к бюджетным законопроектам, которые должен рассмотреть парламент – в части решения вопроса компенсации разницы в тарифах и обеспечении кредитной способности громад.

Напомним, в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных.

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