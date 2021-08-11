В Киеве отменяют три рейса городской электрички: какие номера

В Киеве отменяют три рейса городской электрички: какие номера

Временно отменяются рейсы городской электрички 7304, 7311/7312, 7319.

В Киеве с 11 августа временно отменяются три рейса городской электрички.

Рейсы 7304, 7311/7312, 7319 отменили по техническим причинам.

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Об этом сообщает "Киевпастранс".



О восстановлении движения сообщат на официальных страницах предприятия в Facebook и Telegram, а также на сайте "Киевпасстранс".

Коммунальный перевозчик просит прощения за временные неудобства.

Напомним, в Киеве 10 августа ограничивали вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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