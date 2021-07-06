В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички: какая причина

О времени возобновления движения пока информация отсутствует.
По техническим причинам во вторник, 6 июля, в Киеве отменили ряд утренних рейсов городской электрички.
Об этом сообщает "Киевпастранс".
Так, по техническим причинам отменены рейсы городской электрички:
- №7304 Киев-Волынский — Дарница;
- №7311/12 Дарница — Дарница;
- №7319 Дарница — Борщаговка.
Ранее сообщалось, что в Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь, что улучшит транспортное сообщение с центральной частью города.
Также стало известно, где в Киеве проложат полосы для автобусов и троллейбусов.