В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички: какая причина

В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички: какая причина

О времени возобновления движения пока информация отсутствует.

По техническим причинам во вторник, 6 июля, в Киеве отменили ряд утренних рейсов городской электрички.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

Так, по техническим причинам отменены рейсы городской электрички:

№7304 Киев-Волынский — Дарница;

№7311/12 Дарница — Дарница;

№7319 Дарница — Борщаговка.

Ранее сообщалось, что в Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь, что улучшит транспортное сообщение с центральной частью города.

Также стало известно, где в Киеве проложат полосы для автобусов и троллейбусов.

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