В Киеве отменены три рейса городской электрички: названы номера

18 октября отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319.
В Киеве отменены три рейса городской электрички.
С понедельника, 18 октября, отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319.
Об этом сообщил "Киевпастранс".
"18 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве показали, как строится метро на Троещину. Сейчас ведется строительство тоннелей.
Ранее в Минфине заявили, что до 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. Мэр Киева Виталий Кличко обещал построить метро на Троещину до 2025 года.