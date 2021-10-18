Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киеве отменены три рейса городской электрички: названы номера

В Киеве отменены три рейса городской электрички: названы номера

УНИАН

18 октября отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319.

В Киеве отменены три рейса городской электрички.

С понедельника, 18 октября, отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319.

Об этом сообщил "Киевпастранс".

"18 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

©

Напомним, в Киеве показали, как строится метро на Троещину. Сейчас ведется строительство тоннелей.

Ранее в Минфине заявили, что до 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. Мэр Киева Виталий Кличко обещал построить метро на Троещину до 2025 года.

Следующая публикация