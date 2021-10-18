В Киеве отменены три рейса городской электрички: названы номера

В Киеве отменены три рейса городской электрички: названы номера

18 октября отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319.

В Киеве отменены три рейса городской электрички.

С понедельника, 18 октября, отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319.

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Об этом сообщил "Киевпастранс".

"18 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве показали, как строится метро на Троещину. Сейчас ведется строительство тоннелей.

Ранее в Минфине заявили, что до 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. Мэр Киева Виталий Кличко обещал построить метро на Троещину до 2025 года.

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