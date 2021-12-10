В Киеве открыли второй приют для пострадавших от домашнего насилия: фото

В Киеве открыли второй приют для пострадавших от домашнего насилия: фото

Адреса приютов не разглашаются, попасть туда можно только по направлению директора Киевского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию.

В Киеве открыли второй приют для пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, заведения рассчитаны для длительного проживания.

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"Более 23 тысяч случаев домашнего насилия уже зафиксировано в Киеве в этом году. Одно убежище не могло покрывать потребность во всем городе, поэтому было принято решение об открытии еще одного такого заведения. В новом приюте одновременно смогут проживать 15 женщин с детьми. Срок проживания составляет 3 месяца с возможностью продления до полугода. На сегодняшний день в городе работает две кризисные комнаты и с сегодняшнего дня – два приюта, в которых пострадавшие могут найти убежище", — отметила замглавы КГГА Марина Хонда.

Она добавила, что все услуги в приюте бесплатны. Это и проживание, психологическая и юридическая помощь. Также пострадавшие снабжаются бытовыми предметами. Помещение оснащено видеонаблюдением с целью обеспечения безопасности лиц, находящихся в приюте.

Адреса приютов не разглашаются.

Попасть в заведение можно только по направлению директора Киевского городского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию.

Пострадавшим от домашнего насилия следует обращаться на горячую линию "Телефон доверия" по номеру: 15-00 со стационарного или 044-272-15-00 с мобильного. Также можно обратиться лично в Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия (ул. Ильенко, 20). Работники центра предоставят всю необходимую информацию и помощь.

Также можно обращаться в полицию по номеру "102".

Отметим, в Киеве работал один приют, рассчитанный на 12 мест, и практически все время он был заполнен на 100%.

Напомним, в Донецкой области дети продали игрушки, чтобы убежать от отчима, они ночевали в заброшенном доме.

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