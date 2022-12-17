В Киеве открыли "стеклянный мост" после ремонта в результате российской атаки (фото)

В Киеве 17 декабря открыли "стеклянный мост" после ремонта в результате вражеского удара.

"Мост Кличко", который был поврежден в результате ракетной атаки 10 октября, снова открыли для киевлян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! С сегодняшнего дня (17 декабря — ред.) можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления", — написал он в Телеграмме.

Мэр столицы добавил, что коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 – повреждены в результате ракетной атаки.

"Восстановили и перила и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли противогололедные материалы на покрытие моста. Так что один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы", — подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее мэр столицы показал, как восстанавливали стеклянный мост. По его словам, сама конструкция была невредимой, заменить пришлось только стекло. Процесс работы Кличко показал на видео.

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