В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию: как и где получить прививки от коронавируса

После записи приходит смс с подтверждением, которое нужно показать на входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

В Киеве открыта запись на массовую вакцинацию до МВЦ на 24-27 июня.

На этой неделе есть целых четыре дня, когда киевляне могут вакцинироваться.

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Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Helsi.me.

"И мы советуем записаться онлайн на определенное время — в последующие дни синоптики прогнозируют +36. Ведь стоять в "живой" очереди при такой температуре будет трудно", — говорится в сообщении.

Заказывайте свое время по ссылке: https://bit.ly/3xHXwuq

После записи приходит смс с подтверждением, которое нужно будет показать на входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

"Если вы не успели забронировать время — не волнуйтесь, мы всегда проинформируем вас о следующей возможности записи", — отмечается в заметке.

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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