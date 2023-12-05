В Киеве открыли новый участок Большой кольцевой – упирается в будущий тоннель под Днепром – фото

В Киеве завершили строительство нового – третьего – участка Большой кольцевой дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта. Фактически это Северная объездная дорога столицы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Новые участки дороги в Киеве начали строить с 2016 года. Их общая длина – 3 км. Открывшаяся третья часть сегодня – 1 км 100 м.

"Город взял на себя обязательство совершить подъездную дорогу к туннелю под рекой Днепр. Который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину. Тоннель – это проект Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. И агентство должно его построить. Мы свои обязательства шаг за шагом выполняем", – рассказал мэр.

Кличко также пообещал, что с сегодняшнего дня в Киеве уменьшатся пробки на улице Богатырской, поскольку часть транспорта пойдет уже по новому участку. В частности, по Оболонскому проспекту.

Новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве

Новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве

Новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве

Новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве

"Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно. Потому что таким образом мы подводим дорогу к будущему тоннелю. И, когда государство его построит, уменьшится транспортная нагрузка на дороги столицы и количество транзитного транспорта, следующего через центр города и мосты через Днепр. А также это повлияет на экологию в городе — уменьшит накопление загазованности, что является одним из самых больших вопросов в транспортной отрасли", — резюмировал мэр Киева.

Напомним, стало известно, как будет выглядеть главная елка Украины в Киеве (фото).

Читайте также: