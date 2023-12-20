В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу – фото

В Киеве 20 декабря открыли движение по Дегтяревскому путепроводу – для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, теперь это фактически новый объект. Путепровод был построен в 1963 году, с тех пор его капитально не обновляли, объект находился в аварийном состоянии.

"Мостовики разобрали конструкции сооружения, фундамент и заменили новыми с улучшенными характеристиками. Новый путепровод на 1м выше, чем предыдущий. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода – 36 м вместо 33 м", — рассказал мэр.

В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу

В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу –

По словам Кличко, улучшенные параметры увеличат пропускную способность путепровода до 45 000 автомобилей в сутки.

Также на путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты холста.

Виталий Кличко на Дегтяревском путепроводе

Виталий Кличко на Дегтяревском путепроводе

"Весь комплекс работ, а именно – устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также построят велодорожки и тротуары", — добавил Кличко.

Напомним, в сентябре во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок. Коммунальщики открыли под ним движение 31 октября.

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