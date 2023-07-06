В Киеве открыли Дарницкий мост: работы на одном из крупнейших столичных долгостроев завершены

Открыто движение по двум новым съездам путепровода — в сторону моста Патона и Осокорков.

В четверг, 6 июля, в Киеве завершили работы на Дарницком мосту и открыли движение по двум его новым съездам — в сторону моста Патона и Осокорков.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, Дарницкий мост стал одним из символов киевских долгостроев. "За более 10 лет он превратился в памятник халатности и коррупции", — подчеркнул министр.

В Мининфрастуруктуре напомнили, что Дарницкий мост имеет 6 полос движения и пропускную способность в 35 тысяч автомобилей в сутки, что позволит существенно разгрузить трафик в столице.

По исследованию аналитической компании "ПроМобильность", в условиях перекрытого Южного моста автомобилисты сэкономят на транспортных потерях более полумиллиарда гривен в год благодаря открытию съездов на Дарницком мосту.

Это позволит организовать прямое сообщение между жилой застройкой Осокорков и Позняков и платформой Kyiv City Express и Березняками.

Строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения России в марте-апреле прошлого года работы были приостановлены, но в мае 2022 года возобновились. Мост, находящийся на балансе "Укрзализныци", был достроен за государственные средства.

“С открытием Дарницкого моста наша борьба с долгостроями и аварийными мостами не завершена. Сейчас вместе с большой правительственной командой и представителями профильных организаций мы работаем в Комиссии по проверке состояния мостов”, — заявил Кубраков.

Напомним, в Киеве провели испытания конструкций моста Метро, на работы из бюджета города потратили более полумиллиона гривен. Конечный технический отчет еще ждут.

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