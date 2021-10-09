В Киеве открыли 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила: фото

За несколько месяцев в столице будет открыто еще две мини-скульптуры, обещают в КГГА.

В парке "Владимирская горка" установили 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила с рельефными тактильными табличками для людей с нарушениями зрения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что установка мини-скульптуры является продолжением создания инклюзивного туристического маршрута.

Как отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, мини-скульптура позволяет людям с недостатками зрения "увидеть руками" фонтан, а с табличек с надписями шрифтом Брайля получить информацию об объекте.

КГГА

Кроме того, скульптура оборудована QR-кодом, отсканировав который можно перейти на сайт Управления туризма, где содержится вся информация о фонтане в текстовом, звуковом и видео формате на языке жестов.

КГГА

Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве для людей с нарушениями зрения возле национального заповедника "София Киевская" установили уменьшенную 3D-конструкцию историко-архитектурного памятника - Софийского собора с рельефными тактильными табличками, выполненными шрифтом Брайля.

Новости Украины: ТСН отразила подробные 3D модели Софии Киевской, Десятинной церкви, Золотых ворот

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