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В Киеве откроются продуктовые магазины и заработает метро

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В Киеве откроются продуктовые магазины и заработает метро

Associated Press

Подземка все же не будет работать в обычном режиме.

В Киеве с 08:00 28 февраля заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По окончании комендантского часа, киевлян просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

"В столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства. Призываем объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых" людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами уехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства", — говорится в сообщении.

Отметим, что комендантский час не отменен. С 28 февраля она продлится, как было определено ранее, — с 22:00 до 7:00.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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