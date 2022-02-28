В Киеве откроются продуктовые магазины и заработает метро

Подземка все же не будет работать в обычном режиме.

В Киеве с 08:00 28 февраля заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По окончании комендантского часа, киевлян просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

"В столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства. Призываем объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых" людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами уехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства", — говорится в сообщении.

Отметим, что комендантский час не отменен. С 28 февраля она продлится, как было определено ранее, — с 22:00 до 7:00.