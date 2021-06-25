В Киеве откроют американский университет: на презентации вуза мирового уровня выступили Кличко и Волкер

В Киеве откроют американский университет: на презентации вуза мирового уровня выступили Кличко и Волкер

Вскоре в Киеве появится университет мирового уровня — «Американ Юниверсити Киев» (АЮК) в партнерстве с Университетом штата Аризона (ASU).

Об этом сообщил представитель партии «УДАР Виталия Кличко» Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

«Наши дети, которые хотят получить западное образование, но не всегда имеют возможность поехать за границу, скоро получат такую возможность в Киеве. Вскоре в городе появится университет мирового уровня — «Американ Юниверсити Киев» (АЮК) в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), который занимает первое место по инновациям среди университетов США. Новый ВУЗ будет располагаться в здании речного вокзала на Почтовой площади», — отметил Дмитрий Белоцерковец.

На презентации нового вуза выступил мэр Киева Виталий Кличко, который отметил, что город полностью поддерживать этот проект.

«Образование — это ключ к жизни. Многие ребята мечтают получить американское образование. С сегодняшнего дня они получат возможность не ехать в США за образованием, а получить его здесь, в Украине. Это прекрасная идея, замечательный проект, который имеет полную поддержку киевской власти», — Дмитрий Белоцерковец цитирует Виталия Кличко.

Как отметил Белоцерковец, к проекту привлечены ряд инвесторов — как с американской, так и украинской стороны. Американских инвесторов представляет Курт Волкер, который также принял участие в презентации.

Ожидается, что после реставрации исторического здания уже в следующем учебном году университет примет первых студентов.

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