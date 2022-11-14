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В Киеве отчим изнасиловал в гараже 8-летнюю падчерицу: фото

В Киеве отчим изнасиловал в гараже 8-летнюю падчерицу: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Киеве отчим изнасиловал в гараже 8-летнюю падчерицу: фото

Фото: Прокуратура города Киева

Действия педофила заметили прохожие, которые сразу же вызвали полицию.

В Киеве отчим изнасиловал в гараже 8-летнюю падчерицу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Николая Василенко неизвестный мужчина изнасиловал девочку. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и инспекторы ювенальной превенции для установления всех обстоятельств преступления.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили 30-летнего жителя Киевщины и его 8-летнюю падчерицу и выяснили, что будучи выпившим, мужчина отвел малолетнюю девочку в гаражные помещения, где совершил в отношении ребенка сексуальные действия неестественным путем. Действия правонарушителя заметили прохожие, которые немедленно вызвали полицию", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали педофила, а пострадавшую девочку доставили в медицинское учреждение для проведения необходимых исследований.

© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook

Подозреваемый — уроженец Винницкой области, 1992 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.

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Дата публикации
Просмотры
940
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