В Киеве отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу: как его наказали

Мужчина приговорен к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы.
В Киеве отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу. Мужчина приговорен к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева судом объявлен обвинительный приговор 32-летнему мужчине в изнасиловании 8-летней падчерицы (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Прокурором в суде доказано, что мужчина приехал в город Киев вместе со своей падчерицей и сыном. Находясь недалеко от гаражного помещения и заброшенного грузового автомобиля, злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении падчерицы. При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении прокуратуры.
На судебном заседании обвиняемый вину не признал. В то же время суд, оценив доказательства прокуроров, признал мужчину виновным в изнасиловании и назначил ему максимальное наказание, возможное по этой статье – 15 лет лишения свободы.
Также, после вступления приговора в законную силу информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.
Читайте также: