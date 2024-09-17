В Киеве отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу: как его наказали

В Киеве отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу. Мужчина приговорен к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева судом объявлен обвинительный приговор 32-летнему мужчине в изнасиловании 8-летней падчерицы (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Прокурором в суде доказано, что мужчина приехал в город Киев вместе со своей падчерицей и сыном. Находясь недалеко от гаражного помещения и заброшенного грузового автомобиля, злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении падчерицы. При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении прокуратуры.

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На судебном заседании обвиняемый вину не признал. В то же время суд, оценив доказательства прокуроров, признал мужчину виновным в изнасиловании и назначил ему максимальное наказание, возможное по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Также, после вступления приговора в законную силу информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

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